La chronique de Laurent Gerra du 8 mars 2021

publié le 08/03/2021 à 10:14

Depuis plusieurs mois, le Premier ministre et le ministre de la Santé donnent rendez-vous aux Français tous les jeudis à 18 heures pour annoncer de nouvelles mesures et répondre aux questions des journalistes. Nous nous sommes procuré le prochain épisode de ce passionnant feuilleton. "Mes chers téléspectateurs, mes chères téléspectatrices, dans un souci de clarté et de transparence, de transparence, en vérité, je vous le dis et tous les indicateurs le disent avec moi : ça monte !", explique Jean Castex.

C’est ce lundi la "Journée internationale du droit des femmes", une journée prise très au sérieux dans l’émission de débats de nos amis Philippe Bouvard et Jean-Michel Aphatie sur la chaîne régionale Azur TV. "Le 8 mars n’est pas la journée de la femme, mais la journée internationale du droit des femmes. À l’heure de la libération de la parole féministe, la précision est d’importance", dit Jean-Michel Aphatie.

Jean-Marie Bigard est également venu commenter cette journée particulière. "C’est la journée internationale des droits des gonzesses. Alors le gars, il est venu pour la célébrer, la gonzesse ! Personne n’est plus arrogant envers les femmes, plus agressif et méprisant, qu’un homme inquiet pour sa virilité", lance l'humoriste. "Même que c’est du Momone de Beauvoir. Et ça veut dire que le mec qui tape sa gonzesse, c’est qu’il a une p’tite b***, le gars ! Avec une paire de c******* minuscules, le gars !", ajoute-t-il.