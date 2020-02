La chronique de Laurent Gerra du 7 février

publié le 07/02/2020 à 09:49

Casimir se transforme en coach du Président de la République et se permet de lui fournir quelques conseils à Emmanuel Macron pour rendre les Français plus heureux : "Comme tu le sais je viens de l'île aux enfants, où c'est tous les jours le printemps, alors qu'ici il pleut beaucoup depuis deux mois et demi. Pour rendre les Français de bonne humeur, tu dois leur promettre tous les jours le beau temps".

Mademoiselle Jade reçoit Bertrand Delanoë à propos de l'augmentation du nombre d'accidents en trottinette électrique dans la capitale : "Ce ne sont pas les chiffres qui m'alarment Mademoiselle Jade, c'est l'éventualité d'une interdiction de ce formidable moyen de transport écolo et citoyen, ça me glace le sang" dit l'ancien maire de Paris avant d'ajouter "Ce matin j'ai eu un bobo avec un bobo, je me suis cassé un ongle, aie-aie-aie ça fait mal. Et bien grâce à ma trottinette qui tape des pointe à 180 km/h, j'ai atteint un bar à ongles en quelques minutes où un styliste en conseil ongulaire m'a sauvé la vie".

Mademoiselle Jade demande à François Hollande de ses nouvelles et la réponse de l'ancien Président de la République ne se fait pas attendre "On parle de moi partout dans les médias" "Pas plus tard que la semaine dernière on a parlé de moi dans La Montagne, édition Tulle 'François Hollande officiellement propriétaire à Tulle' c'est de l'info ça quand même !"