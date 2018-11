Quand Pierre Benichou va chez le boucher

publié le 28/11/2018 à 18:39

Aujourd'hui, mercredi 28 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête plus efficace que le gouvernement pour que nos auditeurs aient une prime de 300 euros : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui est comme les politiques, elle ne donne jamais la réponse qu’on attend : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de porter un gilet jaune pour qu’on sache qu’il est en colère : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête grâce à qui les adultes croient toujours au Père Noël : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui est un peu notre nouvelle boussole, dès qu’on le voit on sait où est le nord : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qu’on retrouve en bande dessinée et pour qui ça va être tintin au niveau des bonnes réponses : Stéphane Plaza.

Les Grosses Têtes du mercredi 28 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !