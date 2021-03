La chronique de Laurent Gerra du 26 mars 2021

publié le 26/03/2021 à 10:22

La disparition de Bertrand Tavernier est une très triste nouvelle. Il y a deux semaines, Laurent Gerra a imaginé l'état d'esprit de Bertrand Tavernier à la veille de la cérémonie des Césars : "Disons que j'ai commencé par visionner la bande-annonce de la présidente des Césars 2021, Marina Foïs... Formidable ! "Star is born", donc je le répète pour ceux qui ne l'ont pas vu, à la fin de son discours censé être émouvant elle lâche un pet assumé. Est-ce qu'on imagine Romy Schneider faire la même chose ? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si le cinéma en sort grandi mais je plains l'ingénieur du son".

Les règles de distanciation sociale ne sont pas sans bouleverser la vie des couples. Voyons comment un ménage réputé fusionnel selon la presse, résiste à cette épreuve de cohabitation forcée. Nicolas et Carla Sarkozy témoignent. Alors que Carla chante, Nicolas Sarkozy lui dit "Carlita, tu peux arrêter deux minutes ma mozzarella ? Je suis au téléphone avec mademoiselle Jade dans la matinale de M.Calvi", avant d'ajouter "ça me change des mes hôtels internationales (sic) que je m'occupe plus et qui sont tous fermés".

Christian Jacob a même repris ses activités de chef des Républicains : "C'est à cette heure-ci que vous arrivez. Vous ne m'avez pas vu l'autre jour à la télévision. C'était Rabbi que vous avez vu et pas Christian. Pour Louis de Funès il y a du monde, mais pour bibi il n'y a plus personne. Macron fait 36 millions de téléspectateurs et moi j'en fais trois sur BFM TV".