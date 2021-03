La chronique de Laurent Gerra du 25 mars 2021

publié le 25/03/2021 à 09:41

La crise sanitaire que nous traversons a eu un effet économique inattendu : faire grossir l’épargne des Français. Pour parler de ce phénomène, nous recevons notre spécialiste économique, François Lenglet. "Tout à fait, l’épargne des Français, trop longtemps comprimée par la crise, est énorme, prête à exploser si on ne la soulage pas", dit-il.

C’est donc le 28 mars que notre ami Michel Drucker, après ses ennuis de santé, fera son grand retour à la télévision dans son émission culte Vivement Dimanche. Bonjour Michel Drucker. "Salut aux chirurgiens, aux infirmières, aux kinés, aux plateaux-repas, à la carte Vitale, salut à tous ! Alors, comment vous me trouvez pour un gars qui revient ? Magnifique ?", lance l'animateur.

Selon un sondage IFOP/Aladom, 71% des Français estiment qu’il n’y aura jamais véritablement de retour à la normale après la Covid-19. "On ne va plus jamais se faire la bise. On va porter des masques en permanence. Jean Castex et Olivier Véran vont continuer à venir nous faire chier tous les jeudis pendant des années", explique l'écrivain Michel Houellebecq.