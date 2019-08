La chronique de Laurent Gerra du 30 août 2019

et Jade

publié le 30/08/2019 à 09:34

Les frères Bodganov fêtent leur anniversaire. "Il est Temps X de souffler sur nos 124 bougies spatio-temporelles", lance alors Grichka Bogdanoff. "Eh bien, pousse-toi de quelques milliards de microns, car ton menton me gêne pour souffler mes bougies", lui répond Igor.

Les gendarmes de Saint-Tropez s'investissent dans la lutte contre le terrorisme. Gerber trouve Cruchot, déguisé d'une burqa. "C'est une ruse", lui explique le maréchal des logis. "Comme ça, personne ne nous reconnaîtra et nous pourrons bénéficier d'un élément de surprise".

Valéry Giscard-d'Estaing est passé donner de ses nouvelles lui. Et ça tombe bien, il revient d'une cure à Châtel-Guyon, en Auvergne. L'ancien président raconte également avoir fait une visite un peu incongrue : "J'en ai profité de visiter le musée de la constipation. Et là, je dois dire que ça va beaucoup mieux, il n'y a plus de bouchon. Je dirais même que je pète littéralement la forme !".

Jade demande à Michel Houellebecq donne son avis sur la rentrée littéraire. L'événement ne sembla pas inspirer l'écrivain, qui préfère s'endormir. Jade l'interroge alors sur ses livres préférés, "J'ai froid", répond simplement l'écrivain.