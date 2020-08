La chronique de Laurent Gerra du 24 août 2020

et Jade

24/08/2020

Le dernier livre de Nicolas Sarkozy est resté tout l'été parmi les meilleures ventes en France. Interrogé par Mademoiselle Jade sur ce succès, Nicolas Sarkozy se réjouit d'avoir "sauvé l'économie de la France" : "Pendant que tout le monde bronzait, moi j'étais aux quatre coins de l'hexagone à dédicacer mon livre de 358 pages à 18,50 euros. Comme on arrête pas de réimprimer mon livre, il a fallu planter des millions d'arbres en prévision, donc ça a relancé la filière bois".

Mademoiselle Jade prend aussi des nouvelles d'Alain Juppé, qui a récemment participé à un Conseil constitutionnel à son plus grand ennui : "L'été c'est carrément la mort. À part les proches qui appellent pour savoir si on n'est pas mort à cause de la chaleur, il n'y a pas un bruit."

Le philosophe Alain Finkielkraut, revient lui de vacances. Et celui qui est allé à la plage n'a pas apprécié le spectacle : "J'ai vu des gens se baigner sur des bouées en forme de licorne, des gens prendre leurs pieds en photo pour les mettre sur Instagram, des gens lire des livres de Guillaume Musso".

Puis, c'est l'acteur Patrick Sébastien qui arrive pour présenter son nouveau créneau : la chanson à texte engagé : "Fini la fiesta, les sardines, les serviettes, maintenant on passe au texte profond". Il propose alors un extrait de son nouvel album acoustique engagé : "Les bonnes femmes c'est que de l'amour, alors faut pas taper dessus, néanmoins pour leur dire bonjour, je leur mets une main au cul". L'humoriste a désormais l'impression de servir à quelque chose, d'être un homme libre.