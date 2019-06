La chronique de Laurent Gerra du 24 juin 2019

et Jade

Mademoiselle Jade a reçu Patrick Balkany pour évoquer ses soucis judiciaires. Lors du dernier jour de son procès, l'avocat du maire de Levallois-Perret a tenté le tout pour le tout pour éviter la prison à son client. Une manœuvre qu'a apprécié l'intéressé : "Dupont de l'Alma a rappelé que même les crimes de sang sont moins punis que la peine requise contre moi". Si mademoiselle Jade lui rappelle que le vrai nom de son avocat est Dupont Moretti, Patrick Balkany estime que "ce qui qui compte est que maître Dupont du Gard ait dénoncé la violence des procureurs à mon égard".

Brigitte Macron a officiellement succédé à Bernadette Chirac à la présidence de la fondation Hôpitaux de France, qui collecte notamment les pièces jaunes. Depuis l'Élysée, le couple présidentiel effectue une simulation pour que la Première Dame s'attribue au mieux son nouveau rôle.



Brigitte Macron demande à son mari de jouer le rôle de "rapace de la macronie" tandis qu'elle tente de lui faire donner des fonds. Emmanuel Macron coupe court à ses intentions : "Z'est pas de temps Brizitte, c'est bientôt la guerre du Golfe". Une réponse que regrette la nouvelle présidente de la fondation : "Dès qu'il s'agit de me rendre populaire, t'as jamais le temps".

Après la destruction du drone américain, Donald Trump aurait autorisé une attaque contre l'Iran avant de se raviser au dernier moment. Le conseiller militaire du président américain, John Rambo, fait le point : "Les barbus, on a failli leur faire une guerre comme ils en ont jamais vu".

Une réaction qui n'a pas manqué d'inquiéter mademoiselle Jade que John Rambo n'a pas manqué de critiquer : "Qu'est ce que vous êtes chochotte les bouffeurs de grenouille. Vous n'avez pas trop lu vos livres du siècle des Lumières. Nous la lumière, on ne l'a fait pas avec des mots, on l'a fait dans le ciel à coup de missiles Toma Hawk et Donald a fait joujou avec son drone télécommandé que Papa Noël lui a offert".