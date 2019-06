Le meilleur de Laurent Gerra avec François Hollande et Benoît Hamon

publié le 23/06/2019 à 08:18

Le festival des Francofolies de la Rochelle vient de publier son programme. Parmi les invités : François Hollande qui donnera une conférence intitulée "J'ai la mémoire qui chante" où il évoquera ses souvenirs en chansons. "Ma rencontre avec Ségo au PS, je m’en souviens, on était socialistes tous les deux à l’époque, c’était sur la La vie en Rose d’Edith Loiseau", celle avec "Valérie Trierweiler, c’était Femme des années 80 de Jacky et Michel Sardou". Quant à sa liaison avec Julie Gayet, il se souvient qu'il roulait en scooter "en écoutant Mon vieux t’es un connard, une chanson de Lio" que Valérie lui avait offert comme cadeau de rupture.

Après sa défaite aux élections européennes, Benoît Hamon s'est reconverti dans la livraison à domicile. Alors qu'il devait livrer des sushis à Neuilly-sur-Marne, il se retrouve dans les locaux de RTL à Neuilly-sur-Seine. "Vous n'embauchez pas à RTL ?" demande-t-il. "Je suis doué pour perdre des électeurs et faire fuir les gens. Donc si vous avez des auditeurs en trop, je peux m’en occuper", indique-t-il. On lui répond alors que le but est de gagner des auditeurs et on lui conseille de retourner voir sa conseillère Pôle emploi.