La chronique de Laurent Gerra du 21 février

publié le 21/02/2020 à 09:57

Alors que jeudi 20 février se tenait la dixième journée interprofessionnelle d'actions contre la réforme des retraites, Mademoiselle Jade reçoit Jean-Luc Mélenchon, imité par Laurent Gerra. Lorsque que Mademoiselle Jade demande si il ne vaut pas mieux appeler au calme, la réponse du chef de LFI est sans appel : "Qui t'a dit que j'étais pas calme ? Je suis très calme ! Le premier qui dit que je suis pas calme et pas pacifiste je le fais guillotiner en place de grève".

L'humoriste imite ensuite Stéphane Marie. Mademoiselle lui demande des conseils pour faire durer la Saint-Valentin dans le jardinage. "On va tout rempoter, les crocus à grosses tiges, les anémones fendues (...) on va bien leur dégager l'oignon et on va les fourrer dans les pots !", commence l'expert, avant de préciser : "Peu importe la taille du pot, on va bien bien le bourrer, on va tasser, tasser, tasser, et avec ça, on va tout végétaliser, jusqu'à l'année prochaine !".

C'est au tour de Patrick Sébastien d'être reçu par Mademoiselle Jade, pour parler du Salon de l'Agriculture, qui démarre demain, samedi 22 février. "L'agriculture c'est que de l'amour, les agriculteurs c'est des gens qui s'aiment, qui sèment, t'as pigé le jeu de mot ?", lance Patrick Sébastien, imité par l'humoriste.