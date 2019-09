Le meilleur de Laurent Gerra avec Jack Lang

publié le 28/09/2019 à 09:10

Jack Lang entre en studio, imité par Laurent Gerra qui dit son amour pour la Tunisie, et revient sur l'élection présidentielle qui a eu lieu. "Ces pauvres tunisiens sont lassés des promesses non tenues. Voilà pourquoi dans une démarche totalement désintéressée, je propose ma candidature aux destinées de la Tunisie", annonce-t-il.

La saga des rambo sort au cinéma, John Rambo arrive : "je suis pas là pour plaisanter, si tu me fais marrer, ça va encore me tirer sur mes cicatrices". Son film est tourné au Mexique, "au pays des tacos" et il est tiré d'une histoire vraie. Rambo revient sur la genèse du projet "j'étais à la frontière avec Bobby, on construisait le mur à Donald pour empêcher les chicanos de venir bouffer les burger des vrais américains". Selon lui, les mexicains forment un complot pour que les américains qui mangent épicé soient obligés d'aller... aux toilettes.

"Donald, Bobby et moi, on est comme ton Macron, le président des bouffeurs de grenouilles, on aime pas les sans-papiers. Tu vois, j'ai beau avoir l'âge à plus fréquenter un EHPAD que la jungle, je suis toujours dans le coup", assure-t-il.