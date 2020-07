La chronique de Laurent Gerra du 2 juillet 2020

et Jade

publié le 02/07/2020 à 10:39

La France reprend peu à peu ses activités habituelles mais les incertitudes demeurent après la crise du coronavirus. Pour passer un été serein, Mademoiselle Jade évoque avec François Lenglet ce à quoi il faut s'attendre pour le "monde d'après" : "Il faut penser à tous les infectiologues, épidémiologues et virologues de la télévision qui risquent de se retrouver au chômage mais aussi sauver les emplois de tous les experts qui se sont achetés une bibliothèque pour se filmer devant et n'oublions pas le coiffeur du professeur Raoult, qui va perdre son job". "Il faut absolument une deuxième vague" renchérit François Lenglet.

Jean-Marie Bigard inquiète de plus en plus Emmanuel Macron qui le voit comme le grain de sable de sa campagne présidentielle. L’humoriste ne cache pas son intention de se présenter avec son slogan "Allez tous vous faire enc****"". Pour l'expliquer, l’intéressé affirme "faire comme les autres" puisque "l'électeur l'a dans le c**" après avoir voté.

La crise sanitaire a profondément bousculé les chaîne d'info en continu. Marc-Olivier Fogiel fait le bilan de ces derniers mois : "Dans les médias d'après, on va virer tous les infectiologues, les virologues et les épidémiologues pour les remplacer par des expertologues, des experts qui sont experts des experts". Cette manœuvre aura pour but de "s'expertiser les uns les autres pour faire le clash, un méga clash".