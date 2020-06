La chronique de Laurent Gerra du 29 juin 2020

publié le 29/06/2020 à 10:40

Après la réélection d'Édouard Philippe au Havre, le couple présidentiel n'a pas manqué de réagir depuis son palais de l'Élysée. "On a gagné, on a gagné, on gagné" s'est satisfait le président en chantonnant avant que la Première dame ne se fâche : "Qu'est ce que c'est que ce raffut Emmanuel, tu me déconcentres dans mes mots fléchés". "À part Édouard Philippe au Havre, qui ne fait même pas partie de LaREM, on n'a rien" a fustigé Brigitte Macron, visiblement peu satisfaite des résultats de la majorité.

Vivement satisfaite de la victoire de Louis Aliot à Perpignan, Marine Le Pen s'est présentée à Mademoiselle Jade avec un accent du Sud nouveau : "Je viens du Sud Madame et par tous les chemins j'y reviens". Alors que mademoiselle Jade souligne que le candidat ne s'était pas présenté avec l'étiquette du Rassemblement national, Marine Le Pen commence à s'agacer et lui répond : "Vous êtes complètement ensuquée Madame".

Après la courte victoire de Martine Aubry à Lille, François Hollande ironise sur le fait qu'"elle a été élue d'un cheveu ou d'un poil de sa moustache" avant de rempiler : "Après les moules au Maroilles, ils vont avoir les moules au brie à la braderie de Lille".