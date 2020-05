La chronique de Laurent Gerra du 19 mai 2020

publié le 19/05/2020 à 09:48

Ce mardi 19 mai, Gérard Collomb est revenu sur son dérapage lors du conseil municipal de Lyon. Pensant que son micro était éteint, le maire s'est exclamé "quelle c*nne" lors de la prise de parole d'une élue. "Je n'ai pas dis c*nne, j'ai dit couenne, 'quelle couenne', et chez nous, à Lyon, traiter une femme de couenne, c'est un compliment", s'est-il justifié auprès de Jade.

"Sous le nez rouge du clown bienveillant qui fait tourner les serviettes, y'a un p*tain d'intello", affirme Patrick Sébastien qui revient avec un nouveau projet. Il a annoncé le retour d'une émission culte dont il va faire le remake : "Le doigt de réponse, l'émission qui met un doigt au politiquement correct".

Et pour cette première émission, le débat est lancé sur l'emploi du féminin pour Covid-19, décrété par l'Académie Française. Nous n'avons fait que rappeler la règle grammaticale pour un acronyme : c'est le genre du mot principal qui compte. Dans l'espèce il s'agit de disease qui signifie maladie et on ne dit pas un maladie mais UNE maladie", souligne Alain Finkielkraut.