La chronique de Laurent Gerra du 15 septembre

publié le 15/09/2020 à 10:47

Au micro de RTL, Gérard Collomb est revenu sur le terme "ensauvagement" employé par son successeur à Beauvau, Gérald Darmanin. "C'est beaucoup plus que des sauvages. Ce sont des êtres sataniques. Vade retro satanas", a lancé l'ex-ministre de l'Intérieur. "J'en ai même vu, de ces barbares, qui au lieu du Beaujolais, commandent des smoothies de fruits sans gluten", a-t-il poursuivi.

De son côté, Benoît Hamon a tenu à faire la promotion de son dernier spot sur Twitter. "Dans ma vidéo, je suis dans la salle de bains, je me rase, et ma femme me demande : Alors Benoît, tu penses à quoi ? Vous voyez le message ?", a soufflé l'homme politique. "Un homme politique, quand il se rase, il pense à quoi ? À la prochaine présidentielle évidemment", a-t-il complété.

Quant à Franck Ribéry, le footballeur a évoqué les consignes sanitaires en cette période délicate. "L'entraîneur, il a dit qu'il faut pas prendre la même fille, sinon tu peux passer le virus a toute ton équipe", a indiqué le milieu offensif, avant de poursuivre : "Le virus c'est quand même bien parce que depuis que je mets le masque, vu comme je bave, c'est quand même plus facile de faire des rencontres".