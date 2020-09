publié le 11/09/2020 à 09:48

Ce vendredi 11 septembre, Valéry Giscard d'Estaing est venu nous parler de l'amour chez les seniors. Pour lui, "l'amour n'a pas d'âge". Il l'a découvert alors qu'il était président de la République, et qu'il visitait une maison de retraite. Ce jour-là, il a croisé le regard de Jeanne Calment. Coup de foudre. "L'attirance fût violente et immédiate. Une véritable gifle sensuelle !"

Thierry Ardisson s'est lui montré réticent à parler de sexe à son âge : 70 ans. Mais il a une astuce bien connue pour faire de sa vie sexuelle une réussite : "C'est très simple. Un viagra et magne-toi verge !"

"C'est sympa l'amour après 60 ans. On prend un petit viagra. On boit une petite verveine. On éteint la lumière. On fait des petites folies au lit", a aussi raconté Alain Souchon, confirmant que la libido des retraités "c'est chaud bouillant".