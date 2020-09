La chronique de Laurent Gerra du 14 septembre

publié le 14/09/2020 à 10:37

Au micro de RTL, Jean-Marie Bigard a évoqué son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle. "Et comment que je vais y aller parce que j’en ai deux grosses dans le slip, tu vois, deux belles pêches monumentales, le gars ! Tiens, les pêches, ça me rappelle l’histoire du maraîcher, du belge et de la pute", a expliqué l'humoriste.

De son côté, Nicolas Sarkozy a fait part de sa passion pour le magazine Gala. "Ils prennent le temps de l’enquête, de la réflexion, de l’analyse. Tenez, le dernier Gala, page 24 : "Nicolas Sarkozy : comment qu’il fait pour garder la forme à 65 ans ?". Page 37 : "Nicolas Sarkozy : où c’est qu’il a fait pleurer d’émotion une jeune fille en lui signant son livre". [...] Si c’est pas complet comme enquête, ça", s'est enthousiasmé l'ancien président de la République.

Quant à Alain Juppé, l'ex-Premier ministre est revenu sur la volonté du nouveau maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, de ne plus installer de sapins morts sur les places de la ville. "Ma Bordeaux, elle les aime, ses sapins, avec leurs guirlandes. À chaque Noël, elle se fait belle, elle s’illumine, elle se parfume au vin chaud et à la cannelle. Pourquoi il lui fait ça, pourquoi ? J’aurais jamais dû l’abandonner", a regretté Alain Juppé d'une voix tremblante.