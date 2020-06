La chronique de Laurent Gerra du 15 juin 2020

publié le 15/06/2020 à 10:44

Ce lundi 15 juin, Line Renaud a appelé Brigitte Macron pour réagir au discours du président du 14 juin : "Je vous appelle au sujet de l’allocution du petit que j’ai écoutée hier sur Antenne 2. Il nous a demandé de prendre un nouveau chemin mais j’ai écouté les prévisions de Bison Futé et ils n’annoncent aucun itinéraire bis…"

Nicolas Sarkozy a lui aussi exprimé son point de vue sur le discours d'Emmanuel Macron : "Vous voulez savoir si j’ai regardé le président Macron avec toute ma petite famille sur le canapé Poltronesofà en grignotant du Pecorino ? Mais bien sûr qu’on a regardé avec ma Carlita, on adore les séries à suspense où c’est qu’il se passe rien. Depuis le début du quinquennat, on n’a jamais raté un épisode. Là, si j’ai bien compté, c’était l’épisode 5 de la phase 3 de l’acte 2 qui s’intitule : "Le nouveau chemin". Et vous avez vu comment qu’il paye de sa personne le président ? Après nous avoir fait Pompidou, Thatcher, De Gaulle dans les épisodes précédents, là, il nous a fait du Yves Duteil. Moi, je dis chapeau l’artiste."

Christophe Castaner a quant à lui réitéré sa volonté d’interdire la clé d’étranglement, ce qui n’améliore pas sa relation avec les policiers : "Dépêchez-vous, j’ai un after au Macumba, enfin, je veux dire, au lieu de vie nocturne racisé. Je ne lâche pas les policiers, au contraire, je leur donne une toute nouvelle panoplie de modes d’arrestations. Je propose de remplacer le plaquage ventral par le plaquage verbal. Le policier fait face à l’assaillant et lui dit tout de go : pourriez-vous me donner votre arme afin que nous assurions vous et moi, la paix civile dans une démarche de vivre-ensemble ?"