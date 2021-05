La chronique de Laurent Gerra du 14 mai 2021

publié le 14/05/2021 à 09:36

Selon de nombreux commentateurs politiques, la rivalité à la France insoumise serait de plus en plus palpable entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. "Tu vois pas que tout le monde s'en fout de ton nouveau livre", lance Mélenchon. "Jusqu'à preuve du contraire, le taulier de la France insoumise, c'est moi !", dit-il.

De son côté, Jean-Pierre Raffarin demande au Français de passer leurs vacances en France pour relancer le secteur touristique. "Ma banane est flambée. L'heure est grave, la France est au bord de la faillite. Il faut promouvoir le tourisme made in France. Partez faire la route des vins dans le Bordelais, courrez dîner chez les Frères Tang", déclare l'ancien Premier ministre.

La société Space X d'Elon Musk a réussi le premier vol spatial privé en direction de l'ISS qu'a commenté le vulgarisateur scientifique Hubert Reeves. "Je suis obligé de vous dire que c'est une calamité cosmique. Si l'espace s'ouvre au tourisme, il va y avoir des contrôles à n'en plus finir", dit-il.