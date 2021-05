La chronique de Laurent Gerra du 13 mai 2021

publié le 13/05/2021 à 10:27

Alertée par des accidents survenus avec des siphons à chantilly défectueux, l'association 60 millions de consommateurs demande que soit organisée une campagne nationale d'informations sur cet ustensile de cuisine. Michel Chevalet a souhaité apporter quelques précisions.

"Le siphon à chantilly, comment ça marche. Observez bien ce cylindre de taille respectable, 25 centimètres de haut, 10 centimètres de circonférence, le tout couronné d'une tête avec un embout violacé. Regardez ce qu'il se passe si j'empoigne le cylindre fièrement dressé vers le haut", explique-t-il.

"Au début il ne se passe rien, mais si j'accélère le mouvement, de la base jusqu'à la tête du siphon. La pression monte, elle va se faire de plus en plus forte et bientôt, l'embout violacé ne pourra plus retenir le contenu. La chantilly est alors violemment éjectée à une vitesse de plus de 45km/h et c'est là que des accidents arrivent", détaille l'expert.