La chronique de Laurent Gerra du 12 mai 2021

publié le 12/05/2021 à 09:24

Thierry Ardisson sera à la rentrée sur France 3 pour sa nouvelle émission "Hôtel du temps" au cours de laquelle il interrogera des personnalités disparues. Après Jean Gabin, qui sera son premier invité, ce sera au tour de Bourvil de se faire interviewer. Nous nous sommes procuré un extrait de cette rencontre. "Salut les Dédé, salut les Cédés, salut les Décédés. Bienvenue dans Hôtel du temps où je reçois aujourd’hui un éternel grand benêt, un ahuri du béret, un incroyable loser, je rappelle à la vie Boubour, viville, Bourvil !", lance l'animateur. "Ah ben dites donc, en voilà une drôle de façon d’accueillir les gens !", répond le comédien.

En attendant la réouverture des salles de spectacle, de plus en plus de personnalités proposent des cours en vidéo. Après Eric-Emmanuel Schmidt, Maître Gims ou encore Patrick Bruel, c’est notre ami Benjamin Castaldi qui a décidé de lancer à son tour une masterclass sur la plateforme "The Artist Academy". "Bonjour, c’est Benjamin Castaldi, l’ancien animateur qui est toujours animateur quand personne ne regarde. Grâce à ma masterclass, vous allez découvrir tous mes petits secrets pour faire une grande carrière comme la mienne", dit-il.