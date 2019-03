La chronique de Laurent Gerra du 11 mars 2019

publié le 11/03/2019 à 11:39

Le grand débat national entre dans sa dernière phase. Il a connu un grand succès et généré de nombreuses lettres de doléances que l'Élysée a consultées. "Madame Brigitte, vous qui avez des relations, auriez-vous une idée de qui est l’étoile mystérieuse à découvrir dans les 12 coups de minuit ?", lit Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "Ah la la, je vais quand même pas leur mâcher le boulot…" Elle est interrompue par l'arrivée de Line Renaud et Marcel Amont. "Bon sang, avec ce grand débat, j’avais complètement oublié que vous fêtiez vos 90 ans et Marcel Amont aussi", s'excuse-t-elle. "Oui, Brigitte, Marcel et moi, on a loué l’Alcazar pour notre anniversaire. On va faire une surprise party du tonnerre, une surpatte d’enfer ! On va bien s’amuser. Si vous pouviez sortir du gâteau, comme moi à Végas, ce serait sensass !"



Jack Lang a reçu pour près de 200.000 euros de vêtements du couturier italien Smalto. L’ancien ministre de la culture et aujourd’hui président de l'institut du monde arabe assure que ces cadeaux n'ont eu "aucune contrepartie". "J’ai simplement rendu service à mon ami Francesco Smalto", se justifie Jack Lang, imité par l'humoriste. "Est-ce ma faute si j’ai la taille mannequin ? 95-75-98… Non ce n’est pas mon numéro de téléphone, ce sont mes mensurations parfaites".

Selon certains analystes politiques, la discrétion médiatique de Jean-Luc Mélenchon serait due à sa volonté de prendre du recul pour analyser les tensions internes que connaît la France Insoumise. Mademoiselle Jade accueille l'homme politique, campé par Laurent Gerra. "Ouais, c’est ça, allez-y, faites-moi tous des courbettes à plat ventre sur la moquette pour vous excuser de m’avoir coupé l’autre jour pendant la matinale." "C’était juste une petite virgule musicale qui est partie trop tôt…", s'excuse-t-elle. Le jingle des infos retentit. "Eh ben voilà, on m‘a encore coupé ! C’est pas un coup de la CIA, ça peut-être ?... Mais qu’est-ce qu’il fout en régie, François Ruffin avec son T-shirt sur sa chemise ?"

Mademoiselle Jade reçoit une Céline Dion très peinée : son agent artistique lui réclame des arriérés de payement sur un contrat à 500 millions de dollars "Donnez-moi un 'gilet jaune' que j’aille sur le rond-point des Champs-Elysées ! Il y a mon agent qui me cherche des carabistouilles dans mon plan épargne : il veut me mettre sur la paille !" "Il ne faut pas exagérer", tempère Mademoiselle Jade, "selon Forbes, votre fortune est estimée à 430 millions de dollars. Je suis sûre que vous allez rebondir !".

"Ben obligée ! Je vais partir en tournée… Je serai sur la ligne 1 du métro entre Châtelet et Bastille avec un accordéoniste et une écuelle à la main".