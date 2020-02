La chronique de Laurent Gerra du 10 février

publié le 10/02/2020 à 10:15

Ce lundi 10 février, Nicolas Sarkozy ne se trouvait pas à son poste d'administrateur indépendant du groupe Accor : "Ils m'ont donné un jour de congé parce que ce soir, BFMTV diffuse un documentaire sur moi. Et oui, j'ai ma story comme Lady Di et Depardieu". Un jour de repos dont se satisfait l'ancien président de la République : "Du coup, j'en ai profité pour venir vous dire bonjour avec ma Carlita. D'ailleurs, vous le verrez ce soir, elle est aussi dans le documentaire vu qu'il s'appelle 'Nicolas Sarkozy après le pouvoir' et qui raconte à quoi que ma vie quotidienne elle ressemble depuis que je m'est retiré de la vie politique".

La mobilisation sociale contre le projet de réforme des retraites se poursuit même si elle s'estompe peu à peu. Certains syndicats appellent à de nouvelles journées de grève notamment à cause du fait que les non-grévistes du mois de janvier ont reçu des primes. Une situation que résume Chevallier et Laspalès : "Bonjour Monsieur, je voudrais un train pour Pau" demande Chevallier. Ce à quoi son acolyte lui répond : "Manque de pot haha. C'est drôle de ne pas avoir de pot quand on veut aller à Pau. Ne cherchez pas Monsieur, c'est de l'humour Sud Rail. Il n'y a pas de train pour Pau parce que c'est la grève."

Michel Drucker, nostalgique, se rappelle des premiers instants où il a rencontré les journalistes de RTL : "Mademoiselle Jade, magnifique, je l'ai connu toute petite quand elle a débuté sur Radio Feuille de Vigne. Yves Calvi, magnifique, c'est moi qui lui ait offert ses premières chemises de couleur quand il a débuté à Télé Lyon Paye ta Gnole". L'animateur ne s'arrête pas là et poursuit : "François Lenglet j'adore, magnifique, c'est moi qui lui ait rasé le crâne quand il a débuté sur TV Bonztibet et Alba Ventura, magnifique, c'est moi qui...". Mademoiselle Jade, visiblement agacée l'interrompt : "Oui bon, merci Michel, on ne va pas faire tout RTL non plus".