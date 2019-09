La chronique de Laurent Gerra du 06 septembre 2019

publié le 06/09/2019 à 09:45

Michel Chevalet est venu nous expliquer comment marchaient les ouragans et comment les nommer pour qu'ils fassent peur à la population. "Pour alerter la population avec un simple prénom, il faut que ce prénom soit associé à une menace connue et redoutée, comme par exemple Zaz".

Alain Finkielkraut est venu présenter son livre "Des animaux et des hommes". Défenseur de la cause animale, l'académicien a ramené sa vache Marguerite dans les studios de RTL. Sauf que le bovin appartient en fait à Jean Lassalle, et se prénomme "Marlène, comme Marlène Schiappa"

Pour détendre un peu l’atmosphère, Fabrice Luchini nous parle d'une magnifique performance théâtrale. "Sur scène, des hommes et des femmes, parlant russe et chinois, nus et parfaitement épilés, reproduisent des prises de vue constituées de fleurs rouges et blanches à longues tiges, disposées sur le visage, les mains et le sexe, de manière à former un bouquet humain du plus bel effet". Si vous ne savez pas comment occuper votre samedi soir...