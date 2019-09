publié le 04/09/2019 à 10:00

Ségolène Royale pourrait être candidate à la présidentielle de 2022. Une idée que François Hollande ne prend pas trop au sérieux. "Quand j’ai entendu ça l’autre matin dans mon transistor, j’ai failli recracher mon Benco… Étranglé de rire que j’étais ! Au bord de l’apoplexie !", nous dit l'ancien président de la République.



Pour la rentrée, Grand Corps Malade revient avec un nouveau film : Vie scolaire. Fidèle à son habitude, le slammer s'exprime en vers pour présenter son long-métrage : "Des profs gentils / des mômes très chiants; Si tu mets pas / des sentiments; Télérama est pas content"

Et quand on parle cinéma, Bertrand Tavernier n'est jamais très loin. Le réalisateur nous apprend à reconnaître un "vrai" film scolaire : "En général y'a Denis Podalydès qui joue un petit prof désemparé [...] qui se retrouve face à des jeunes révoltés, qui ont l'air con et agressif, mais qui sont gentils quand même".