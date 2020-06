La chronique de Laurent Gerra du 05 juin 2020

publié le 05/06/2020 à 09:34

À l'instar d'Emmanuel Macron qui téléphoné à Jean-Marie Bigard, François Hollande a décidé de faire de même et de demander une analyse de la situation à Popeck : "Si tu téléphones de Hollande, j'espère que c'est pas en PCV parce que ça va me coûter bonbon à moi. Et les bonbons, moi, je préfère les manger que les payer", répond l'humoriste à l'ancien chef de l'État.

Anne Hidalgo, candidate à sa propre réélection pour la mairie de Paris reçoit quelques conseils de son mentor Bertrand Delanoë : "Beau programme ! J'espère que tu vas continuer la décoration des Champs-Élysées avec de nouvelles fontaines designs en inox pour glou-glou-glou (...) tu vas être réélue comme sur des roulettes de trottinette Wiizzz".

De nombreux Français vont prendre leurs vacances chez eux cet été, car ils n'ont plus d'argent. C'est le thème du nouveau sketch inédit de Muriel Robin, Vacances à la maison : "Allo la banque ? J'ai plus d'argent, faut que j'annule mes vacances à Bora-Bora. Je vais picoler à la maison, comme ça à défaut d'être à Bora-Bora, je serai bourrée-bouréee".