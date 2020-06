La chronique de Laurent Gerra du 02 juin 2020

et Jade

publié le 02/06/2020 à 09:28

Observateur attentif des mœurs politiques, notre confrère Jean-Michel Aphatie a tenu à recevoir pour un entretien, l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui a récemment été consulté par le président de la République, Emmanuel Macron. "Je reçois aujourd'hui un humoriste connu pour son franc-parler et ses prises de positions tranchées : Jean-Marie Bigard", lance le journaliste.

"Jean-Marie Bigard, votre coup de gueule sur la réouverture des bars et restaurants a été très remarqué sur les réseaux sociaux et vous a valu un coup de fil personnel du président", poursuit-il. "Bah, c'est comme le type, il a une paire de c******* énorme, les valseuses monumentales, alors pour se les gratter, il met deux heures chacune le gars", lui répond l'humoriste.

Ce coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard a donné des idées à d'autres politiques, dont son prédécesseur François Hollande. "Juju, Emmanuel a appelé Bigard, je l'ai entendu ça ! Si c'est in, si c'est bad, si c'est dans le vent d'être conseillé par un comique, je vais m'y mettre", dit l'ancien président.