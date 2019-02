publié le 07/02/2019 à 14:11

Addiction, manque... Nous sommes accros au téléphone portable. Nous l'utilisons en marchant, en courant, en lisant, en attendant. Bref, tout le temps. Pourquoi est-on de plus en plus dépendant ?



Déjà parce ce qu'on en a tous, 94% des Français sont équipés. Le chiffre est stable. En revanche, on peut regarder deux autres chiffres : les Français ont de plus en plus de smartphone, et ils utilisent de plus en plus la 4G.

Toujours plus intelligents, toujours connectés, nos portables sont toujours plus indispensables. "C'est notre hippocampe extérieur. On a notre cerveau et on a ce truc à coté qui a tout dedans", explique le docteur Laurent Karila, psychiatre addictologue à l'Hôpital Paul, pour qui l’addiction au smartphone existe bel et bien.

Nous passerions environ trois heures par jour sur notre portable, mais pour ce spécialiste, ce n'est pas cela qui fait qu'on est accro : "c'est plutôt l'histoire de perte de contrôle, d'avoir du mal à résister à aller se connecter, qu'il faut gérer".



Lorsqu'il rencontre les parents d'un enfant "addict" au portable, le Dr Karila donne toujours le même conseil essentiel : apprenez à vous réguler vous-même d'abord.