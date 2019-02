publié le 06/02/2019 à 16:43

Des emojis pour mieux représenter la diversité, le handicap et les couples, des animaux mignons, des sens cachés sexuels... Le consortium Unicode a dévoilé mardi 5 février sur le blog Emojipedia la liste des 230 symboles qui enrichiront vos conversations numériques dans le courant de l'année.



Avec eux, l'alphabet illustré Unicode compte désormais plus de 3.000 caractères codifiés au total, auxquels il convient d'ajouter les nombreuses déclinaisons propres à certains d'entre eux, comme les différentes couleurs de peau.

Cette nouvelle palette d'emojis n'est pas disponible dans l'immédiat. Il faudra attendre les mises à jour des différentes plateformes pour en profiter d'ici la fin de l'année. Chaque marque doit en effet les intégrer à son système, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas tout à fait le même design sur un iPhone que sur un téléphone Android. Les nouveaux symboles seront disponibles avec iOS 13 et Android Q cet automne et dès cet été en version bêta.

Le handicap et la diversité du couple à l'honneur

Cette sixième mise à jour majeure de l'alphabet emoji depuis 2014 élargit le champ des personnes pouvant être représentées. Elle met à l'honneur différents handicaps, notamment à travers un fauteuil roulant, une prothèse auditive, un bras robotique, un individu marchant avec une canne et un chien d'aveugle, mais aussi des modèles de couples différents, avec de nombreuses combinaisons de personnes se tenant la main. Au total, la mise à jour introduit plus de 171 variantes de couples, selon le genre et la couleur de peau.

La mise à jour de l'Unicode 12.0 continue d'élargir le champ des personnes pouvant être représentées par un emoji Crédit : Emojipedia

Le consortium a également validé l'introduction d'un emoji "gilet de sauvetage" qui peut être utilisé pour représenter le gilet de sécurité, symbole du mouvement contestataire des "gilets jaunes" qui secoue la France depuis mi-novembre. En revanche, pas (encore ?) de trace du drapeau breton réclamé à l'ouest du pays.



La liste compte évidemment son lot d'animaux mignons, parmi lesquels la loutre, le flamand rose et le paresseux. De nouvelles couleurs font leur apparition pour offrir de nouvelles nuances aux cœurs, aux carrés et aux cercles. Enfin, l'emoji "main qui pince" est bien parti pour rejoindre la pêche et l'aubergine parmi les symboles à fort potentiel sexuel.