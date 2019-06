publié le 29/06/2019 à 03:17

Un homme a porté plainte après avoir été victime d'une intoxication au cannabis qui l'a plongé dans le coma, rapporte le Progrès.

Le 31 mai dernier, cet employé de l'entreprise Cochonou de Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône) participe à un goûter de départ organisé par un intérimaire, qui a préparé un gâteau pour l'occasion.

Mais rapidement, l'employé se sent mal. Il a du mal à marcher et sa bouche s'assèche. Pris d'une grande fatigue, il décide de prendre l'air avec un autre collègue. Mais son état empire et il fait un malaise.

"Je suis tombé dans le coma", raconte-t-il au Progrès. Pris en charge par les pompiers, il est transporté en hélicoptère en urgence absolue vers l'hôpital Lyon Sud. "Je me suis réveillé, intubé, le lendemain après-midi", explique-t-il.

Le quotidien régional précise qu'un autre collègue, également présent au goûter, a lui aussi été hospitalisé, à Saint-Étienne. Dans les deux cas, c'est une intoxication au cannabis qui a été diagnostiquée par les équipes soignantes.

Aucun doute pour eux, c'est le gâteau servi par l’intérimaire qui est en cause. "Si j'avais su qu'il y en avait, je n'en aurais pas mangé, je suis contre tout ça. Quand on voit les séquelles, on a frôlé la mort", s'insurge-t-il. Depuis la fin de son hospitalisation, il n'a pas pu reprendre son travail.