VIDÉO - Strasbourg: une mère porte plainte après le décès de sa fille à l'hôpital

publié le 21/07/2019 à 18:50

La petite Élia aurait eu un an ce dimanche 21 juillet. Elle est morte le 27 juin dernier à l'hôpital de Strasbourg après être passée par trois hôpitaux différents dans la région.

Ce matin-là sa maman constate qu'elle respire mal, et appelle le 18. Le médecin écoute la respiration, et ordonne d'aller à l'hôpital le plus proche, à Altkirch. En l'absence d'urgences pédiatriques, il leur faudra pourtant ensuite se rendre à Mulhouse où un médecin diagnostiquera une crise d'asthme.

Mais à 16 heures, les médecins constatent que l'état de la petite fille s'est beaucoup dégradé. Elle est transférée en hélicoptère à Strasbourg à 18 heures. Elle décède dans la soirée d'un problème cardiaque.

Y a-t-il eu des manquements dans la prise en charge, un défaut de diagnostic ? Les parents la petite Élia ont porté plainte.