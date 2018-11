et Léa Stassinet

publié le 24/11/2018 à 15:15

Il n'y a pas qu'à Paris que les "gilets jaunes" se font entendre ce samedi 24 novembre. Sur tout le territoire, manifestations, barrages filtrants et blocages sont en cours. À Toulouse, une marée jaune a défilé dans le centre-ville, au son de "Macron démission !". "C'est un mouvement parti pour durer", assure l'un des manifestants.



Si aucun blocage n'est recensé dans la ville rose, ce n'est pas le cas partout. Près de Bordeaux, une centaine de gilets jaunes a mis en place un barrage devant un centre commercial. "On bloque tous les accès au parking pour éviter que les gens viennent faire des achats", explique l'un des participants. Ici, aucun incident n'est à déplorer, et les gendarmes mobiles sont même applaudis par les manifestants.



Selon Christophe Castaner, 23.000 gilets jaunes sont mobilisés au total en France, dont 8.000 à Paris.

Par endroit, les barrages filtrants sont présents depuis le début du mouvement, comme à Nantes par exemple. Un "gilet jaune" affirme d'ailleurs avoir pris des jours de congés pour répondre présent. "Je suis là presque 24 heures sur 24 depuis samedi", dit-il.

Des automobilistes compréhensifs

Des manifestants qui font face à des automobilistes souvent compréhensifs. "Je les soutiens entièrement", confie l'un d'entre eux. "Mais ce n'est pas des blocages routiers qu'il faut faire, c'est emmerder (sic) Vinci, ouvrir les péages et les horodateurs". Des opérations qui sont déjà en cours dans certaines régions.