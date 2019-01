VIDÉO - Fast-food : le tri des déchets laisse à désirer

et Marie Sasin

Mauvais trieurs les fast-food. La secrétaire d'État à l'Écologie, Brune Poirson, a convoqué ce matin à son ministère à Paris les responsables de toutes les grandes chaînes de restauration rapide pour leur rappeler la loi selon laquelle ils doivent trier les emballages et les restes de repas. Car visiblement, ils sont loin d'être en règle.



La secrétaire d'État a demandé un plan d’action rapide, trois mois pour rectifier le tir. Après, des contrôles seront effectués et Brune Poirson menace de rendre publics les noms des enseignes qui ne respecteraient pas la loi. Les dirigeants risquent de lourdes sanctions, une fermeture administrative et même deux ans de prison.

Des déchets organiques mélangés à du carton, le tout sans sans aucun tri. C'est le constat inquiétant que l'association Zero Waste France avait fait en juillet 2018 à la sortie de deux fast-food. L'association a décidé de porter plainte car, depuis 2016, les fast-food ont l'obligation de faire ce tri des déchets. En réalité, aucune grande chaîne ne semble appliquer la loi. En salle, en général, aucun dispositif de tri n'est proposé aux clients.

Certaines enseignes, comme Mc Donald, ont déjà fait un petit pas puisque 10% des restaurants sont désormais dotés de poubelles séparées. Le reste du secteur promet de s'adapter. Chaque année, la restauration rapide génère 183.000 tonnes d'emballages et 60.000 tonnes de déchets alimentaires.