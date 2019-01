publié le 18/01/2019 à 16:17

Les enquêteurs tentent de reconstituer le scénario de la très forte explosion survenue dans une boulangerie du 9ème arrondissement de la capitale, rue de Trévise, qui a fait 4 morts et plus de 50 blessés. Parmi les victimes figurent une habitante, une touriste espagnole et deux pompiers.



Si les enquêteurs ont désormais plusieurs certitudes, il reste de nombreuses zones d'ombre. Une explosion de gaz est certaine mais on ne sait pas, pour l'heure, si elle a été causée par une négligence, un mauvais fonctionnement ou un défaut d'entretien.



80 personnes cherchent des solutions de relogement à cause de l'interdiction d'habitation qui frappe neuf immeubles, dont six risquent l'effondrement, et des questions se posent sur l'état du réseau de gaz parisien qui, dans certains immeubles, serait vétuste.

"Les Parisiens manquent d'informations"

Dans le 6ème arrondissement, Alexandre Vesperini, élu divers droite, s’est saisi de la question de la sécurité du réseau de gaz de la capitale. Selon lui, "les Parisiens manquent d'informations" concernant les dangers liés au gaz. Il réclame une cartographie des risques du réseau gazier parisien.

D’après Philippe Shultz, ancien pompier professionnel, devenu expert en incendie et explosion, la concentration d'immeubles anciens à Paris est particulière et pose problème. Dans la capitale, 1.937 kilomètres de réseau sont à surveiller.



Selon les derniers chiffres de la commission Gaz de Paris, les incidents ont augmenté de près de 4% entre 2016 et 2017. Les causes principales, selon ce rapport, seraient l'usure ou la rupture de pièces.