publié le 17/01/2019 à 14:33

Jeudi matin, un hommage national a été rendu au sergent Simon Cartannaz et au caporal Nathanaël Josselin, les deux pompiers morts dans l'explosion rue Trévise à Paris, samedi 12 janvier. Une cérémonie s'est tenue au sein de la grande caserne de Champerret, dans le 17è arrondissement, en présence notamment des ministres de la Défense et de l'Intérieur.



La violente explosion survenue samedi matin, et qui serait probablement due à une fuite de gaz, a fait au total quatre morts et 66 blessés, selon un dernier bilan. Environ 150 habitants du quartier ont également été évacués et ont dû être provisoirement relogés.



Lors de cette cérémonie empreinte d'émotions, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers a rappelé que grâce à l'intervention de ces hommes, une vingtaine de vies avaient pu être épargnées.