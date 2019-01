publié le 16/01/2019 à 19:52

Les assurances vont faire "un effort exceptionnel" pour rassurer les sinistrés de la rue de Trévise. Invité de l'antenne de RTL Soir, ce mercredi 16 janvier, Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance, assure que les frais de relogement seront pris en charge pendant une durée minimum de deux mois sur justificatif pour "l'ensemble des assurés (...) dont le logement est inhabitable ou inaccessible", même s'ils n'avaient pas souscrits à une option pour le relogement.



Quatre jours après l'explosion qui a fait quatre morts et une soixantaine de blessés dans le IXe arrondissement de Paris, plus de 700 personne sont aujourd'hui sans logement ou dans un hébergement dégradé, d'après la maire LR Delphine Bürkli. Bernard Spitz assure que les assurances seront "extrêmement accommodantes" sur la question des délais de constitution des dossiers.

"On comprend que les gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux ne puissent pas disposer des éléments à produire aux assureurs. Qu'ils n'aient aucun problème vis-à-vis des délais. Nous serons extrêmement accommodants. Tous les moyens seront bons pour contacter les assureurs. Et les dossiers pourront être complétés au fur et à mesure", précise-t-il, ajoutant que les assurances devraient bientôt procéder au versement d'une avance immédiate pour les besoins urgents des assurés.