VIDÉO - "Enquête exclusive" s'intéresse aux sans-logis des "bas-fonds de Paris"

publié le 15/11/2020

Ils s'appellent Ibrahim, Sébastien, Marie-José, Michel ou encore Sébastien. Certains vivent seuls, d'autres vivent avec leur famille. Ils sont contraints de vivre dans les parkings souterrains, le métro, les galeries commerciales ou encore les forêts parisiennes. Pendant un an, les équipes d'Enquête exclusive les ont suivi dans leur quotidien.

Dans ce nouveau numéro qui sera diffusé ce dimanche 15 novembre à partir de 23h10 sur M6, on découvre un monde invisible, celui des "bas-fonds de Paris" de l'aveu même de l'un de ses habitants. Comment rester dignes quand on est contraint de vivre dans de telles conditions ?



Avec la BAPSA (Brigade d’Assistance aux Personnes Sans-Abri), police unique au monde dont la mission est de porter assistance aux sans domicile fixe, "Enquête exclusive" est allé à la rencontre d'une vingtaine de sans-abris. Travailleurs précaires ou mendiants, célibataires ou parents avec enfants, ils seraient aujourd'hui plus d'un millier.



Ce nouveau numéro de Enquête exclusive, "SDF dans les bas-fonds de Paris", est à retrouver à Paris de 23h10 sur M6.