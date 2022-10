VIDÉO - Élodie Poux : "La grève devient aussi utile que les ovaires des bonnes sœurs"

Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a décrété que l'ensemble des bâtiments publics devaient être chauffés à 19°C, mais conseille aussi de porter un col roulé pour faire face au froid.

"Petit ours brun n'est pas content. Il ne veut pas enfiler son col roulé pour aller au lit. Et oui petit ours, les cols roulés ça gratte sous le pyjama, mais n'oublie pas qu'il fait sept petits degrés dans ta chambre, car l'électricité ça coûte un bras", s'amuse Élodie Poux.

Autre sujet abordé par l'humoriste, les réquisitions chez Total, avec cette question posée par sa fille : "Maman, comment ça se fait que le gouvernement réquisitionne des grévistes de chez Total pour les obliger à travailler ?", demande-t-elle. "C'est intolérable, on est dans un pays civilisé nom d'une pipe, mais quand même, j'espère qu'il y aura de l'essence ce week-end, car je dois aller au golf", lui répond-elle, avant de préciser qu'en France, "la grève est un droit. J'irai même plus loin, c'est une tradition ancestrale, aussi ancrée dans nos habitudes que le vin rouge ou le camembert".

"Cependant, le gouvernement a le droit, dans certaines conditions, de réquisitionner du personnel. En clair, ma chérie, t'as le droit de pas être d'accord, mais il ne faut pas le dire trop fort. La pression exercée sur le patronat pour obtenir gain de cause, n'en est pas vraiment une, du coup rien ne change vraiment et la grève devient aussi utile que les oreilles d'un sourd ou les ovaires des bonnes sœurs", explique Élodie Poux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info