publié le 13/06/2019 à 16:43

Début de reconnaissance par l'Église catholique de France ? Des fils et filles d'ecclésiastiques, membres de l'association Enfants du silence (EDS), vont être reçus jeudi 13 juin par des membres de l'épiscopat à Paris.



Elle-même fille d'un prêtre et d'une religieuse, la présidente d'EDS Anne-Marie Jarzac-Mariani, 68 ans, y représentera son association, avec deux autres membres (sur une soixantaine au total). "C'est un pas important pour nous, qui avons été culpabilisés, rejetés, traités de bâtards", affirme-t-elle.

L'archevêque de Bourges, Mgr Jérôme Beau et sa commission chargée des questions de formation et de vie des prêtres (la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, Cémoleme) accueilleront la délégation, pour une réunion à huis clos dans les locaux de la Conférence des évêques de France.

"On nous a ouvert une porte"

Honte, tabou, secrets de famille, pressions de l'Église ou de l'entourage... ces enfants de prêtres ou de religieuses, devenus majeurs, attendent des signes de reconnaissance de l'institution catholique.



"Notre attitude, en premier lieu, sera d'écouter", explique Mgr Jérôme Beau. "Il faut comprendre quelle est leur souffrance, leur attente et appréhender l'ensemble d'une situation qu'on ne connaît pas vraiment dans l'Eglise", ajoute-t-il, précisant n'avoir pas de "projet pré-établi".



Un geste symbolique est-il possible ? "Je pense qu'on peut par exemple mettre en place une charte de fonctionnement travaillée ensemble" avec Enfants du silence. "On nous a ouvert une porte", se félicite Mme Jarzac-Mariani, qui a créé EDS en 2014. "Mais on ne sait pas trop ce qui va être décidé par la suite".



En tout cas, Mgr Jérôme Beau entend bien rappeler la règle de l'Église : le prêtre doit "agir pour le bien de l'enfant" en abandonnant la prêtrise et en l'assumant, faisant en sorte de grandir à ses côtés.