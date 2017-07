Alimentation : attention au réfrigérateur pas assez froid

publié le 13/07/2017 à 10:55

Nos habitudes alimentaires ne cessent d'évoluer. On en apprend beaucoup sur le sujet avec la publication de la troisième étude de l'Anses (un dossier RTL en partenariat avec Le Nouvel Obs). Les experts de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation ont observé durant des mois ce que nous mettons dans nos assiettes. Premier enseignement : les Français ne mangent toujours pas assez de fruits et légumes. "C'est pourtant la recommandation de consommation qu'ils connaissent le mieux, mais on constate un certain nombre d'inadaptations en matière de pratique alimentaire", déplore sur RTL Dominique Gombert, membre de la direction de l'évaluation des risques à l'Anses.



À noter aussi une consommation accrue de nourriture industrielle (pizzas, plats préparés...) et des apports journaliers toujours plus élevés en sel. L'étude se penche aussi sur les températures trop élevées des réfrigérateurs (supérieures à 6 degrés Celsius, même supérieure à 8 degrés chez 20% d'entre eux). Une température inférieure à 4°C permet de ralentir considérablement la croissance de micro-organismes comme la bactérie Listeria monocytogenes, et de stopper celle la majorité des germes pathogènes comme Salmonella enterica