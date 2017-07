Aider les plus démunis pendant l'été, la mission d'Août Secours Alimentaire

publié le 23/07/2017 à 09:24

La faim ne prend pas de vacances. C'est le problème que prend en charge l'association Août Secours Alimentaire qui vient en aide aux plus démunis. Car si l'été rime avec vacances pour certains, pour d'autres, le tableau est nettement plus noir. Les personnes en situation de précarité, soutenues le reste de l'année par de nombreuses associations, sont souvent délaissés pendant le mois d'août.



"Les bénévoles se mettent à l'été, aux vacances, aux petits-enfants pour les bénévoles qui sont un peu âgés et qui sont ceux qui composent les associations généralement, explique Philippe Brouant, le directeur de l'opération. "C'est au ralenti, tout n'est pas fermé, assure-t-il, indiquant prendre le relais sur un peu plus de 140 dispositifs et associations qui tournent sur Paris et l'Île-de-France le reste du temps. "On propose à travers des centres de distribution une aide alimentaire ainsi qu'un accueil et un accompagnement. C'est un moyen de maintenir le lien entre les dispositifs qui les accompagne toute l'année et cette période qui est un peu plus creuse. Ils se retrouvent plus isolés avec des dispositifs au ralenti voire fermés", précise-t-il.

Ce ne sont pas moins de 450 bénévoles sur lesquels Philippe Brouant peut compter pour mener à bien l'opération. "C'est une grosse machine", admet-il. "On a un centre au mois de juillet qui accueille des personnes seules et très lourdement précarisées. Puis du 1er au 31 août, quatre centres de distributions dans Paris et quatre centres sur la banlieue", détaille le directeur. Au total, ce sont près de 14.000 personnes qui sont aidés, pour un total de 680.000 repas sur la période du 15 juillet au 31 août.