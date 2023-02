VIDÉO - Auto : l'improbable voiture doudoune présentée par Mercedes

Une voiture habillée pour l'hiver ! Vous avez bien lu, Mercedes-Benz signe une collaboration avec Moncler, la marque italienne d'origine française, spécialisée dans la création de doudounes haut de gamme et de vêtements de ski. À première vue, difficile d'imaginer à quoi pourrait ressembler une telle fusion et pourtant la marque allemande a dévoilé son célèbre 4x4 Classe G aux allures des doudounes de la marque.

Repéré par nos confrères de Turbo, ce projet intitulé "Projet Mondo G" et a été révélé ce lundi 20 février lors du défilé Moncler pendant la Fashion Week de Londres. Mercedes a également posté des vidéos et photos sur ses réseaux sociaux pour présenter ce concept car délirante.

Des roues gigantesques rembourrées, 3,4 mètres de large pour 2,8 mètres de haut et 2,5 tonnes, ce 4x4 futuriste se pose délicatement en parachute sur un décor lunaire glacial. On peut également voir une grosse couche molletonnée et une fermeture éclair en guise de toit. On ignore encore si certains exemplaires de ce 4x4 seront destinés à la vente, pour l'heure, la firme allemande le présente comme "une œuvre d'art".