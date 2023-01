Peugeot 3008 : comment une voiture a pu parcourir 400 km sans aucune intervention du conducteur

Le 8 décembre 2022, un prototype de Peugeot 3008 autonome a parcouru 400 kilomètres entre Paris et Le Mans. Une petite prouesse. Peu à peu, cette technologie très prometteuse commence à se concrétiser.

L’essai s'est déroulé sur autoroute : 400 kilomètres avalés sans toucher le volant, ni les pédales, c’est-à-dire sans les pieds, ni les mains ! Le test s'est parfaitement déroulé. Ce n’est plus de la science-fiction. Depuis des années, en effet, le constructeur français travaille sur le sujet, et effectue des tests avec plus d’1 million de kilomètres parcourus.

C’est une vraie révolution qui se dessine, même si la voiture 100% autonome n’arrivera pas avant 2030, mais d’ici là des systèmes permettront de rouler avec plus en plus d’autonomie. C’est déjà le cas pour Tesla, Mercedes et dès 2024 sur autoroute promet Stellantis.

Place maintenant à cette immersion, un moment particulier, quasi irréel, : rouler à bord d’un véhicule qui se déplace tout seul sans intervention humaine.



