publié le 21/06/2019 à 00:40

À la frontière italo-suisse, le massif du Mont Rose culmine à 4554 mètres. Parvenir à son sommet, c'est le défi des "baroudeurs de l'espoir", des grimpeurs qui collectent des fonds pour aider l’éducation des enfants syriens. En quatre ans, ils ont déjà franchi trois sommets. L'année dernière ils gravissaient le Grand Paradis, toujours dans les Alpes.

Cette opération s'appelle Amalia. "Amal" en arabe signifie espoir, l'espoir de pouvoir changer le quotidien des enfants syriens. Comme Sidra, 13 ans, scolarisée depuis un an grâce à l'association, et qui rêve déjà d'être avocate. Une vocation pour "pour aider les gens. Et si mon père n'est toujours pas libéré, pour pouvoir aussi l'aider", explique la jeune syrienne.

Environ 1200 enfants syriens, âgés de 2 à 18 ans, bénéficient de l'aide des baroudeurs en Syrie et au Liban. Des enseignants locaux rémunérés par l'association dispensent les cours dans leurs écoles quand les bâtiments sont toujours là.