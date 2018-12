publié le 07/12/2018 à 11:23

Pendant que les "gilets jaunes" préparent leur acte 4, les syndicats de lycéens appellent eux, à manifester dès ce vendredi 7 décembre. Depuis hier, plusieurs établissements ont d'ores et déjà annoncé qu'ils resteraient fermés. Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, appelle au calme au micro de RTL. "On a eu par exemple à Vénissieux un proviseur et un CPE jetés à terre et recouverts d'essence", explique -t-il.



Et de renchérir : "C'est des situations de très grande violence qu'évidemment, je dénonce et j'appelle vraiment à l'apaisement et j'appelle les jeunes à se protéger et à ne pas se mêler à des casseurs qui viennent pour casser et pour attaquer." Jeudi 6 décembre, environ 280 lycées et collèges de France ont été perturbés par des manifestants, dont 45 bloqués par des élèves.

Plusieurs incidents ont été enregistrés tout au long de cette journée de mobilisation, qui a conduit à 700 interpellations au total. À Mantes-la-Jolie, 153 jeunes ont été arrêtés lors d'une interpellation impressionnante, pour "participation à un attroupement armé". Ce vendredi, dès les premières heures de la journée, de nombreux établissements scolaires étaient toujours perturbés.