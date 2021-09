Vaucluse : un centre pour autistes au ralenti, le personnel refusant de se faire vacciner

À La Tour-d'Aigues dans le Luberon, le centre pour autistes tourne au ralenti depuis quelques jours car sur les 45 éducateurs spécialisés, plus de la moitié se sont mis en arrêt maladie ou ont été suspendus car ils n'ont pas de passe sanitaire. Obligatoire pourtant depuis deux semaines pour tous les professionnels de santé, le passe provoque aujourd'hui des difficultés de fonctionnement pour la direction, le personnel et bien évidemment les familles.

Cet internat médicoéducatif est l'un des plus importants du Vaucluse mais l'instauration du passe sanitaire a réveillé des tensions déjà existantes entre direction et éducateurs non-vaccinés : 4 ont été suspendus, 19 se sont mis en arrêt maladie. Ce sont donc plus de la moitié des effectifs. "Ils ont à cœur d'accompagner ces enfants-là, ils ont l'impression de les abandonner, mais en même temps leurs convictions les empêchent de se faire vacciner", explique Jérémie, délégué syndical.

Conséquence, 7 jeunes autistes sur 35 ont été rendus à leur famille du jour au lendemain, posant certains problèmes aux parents. "Il a été gardé récemment par sa grand-mère de 85 ans tout un après-midi et ça les a mis, sa grand-mère et lui, en danger", explique une maman. La situation est compliquée aussi pour la direction, qui peine à trouver des éducateurs spécialisés pour remplacer les absents.