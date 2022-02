Coronavirus : qui appelle-t-on les patients "accessoires" ?

Port du masque, réouverture des discothèques, passe vaccinal... Ces derniers jours, alors que des restrictions sanitaires sont levées ou vont bientôt l'être, les déclarations sur le possible retour à la vie normale se succèdent. Pourtant, nombreux sont les professionnels de santé à appeler à la prudence.

Et pour cause, les données hospitalières restent toujours élevées. D'après les chiffres de Santé publique France, 31.160 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés le 15 février dernier, soit seulement une baisse de 7% par rapport à la semaine passée. Même diminution pour les décès à l'hôpital avec, malgré tout, plus de 1.700 décès.

Néanmoins, ces chiffres peuvent être quelque peu nuancés, notamment à cause des patients Covid dits "accessoires". "Ce que l’on constate à l’hôpital, y compris en réanimation, y compris dans le dénombrement des décès, c’est qu’il y a deux types de patients Covid : les malades du Covid-19 et ceux qui viennent pour autre chose et qui sont testés positifs. On les appelle les patients Covid accessoires", a déclaré Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, mercredi 16 février sur RTL.

Plus de 30% des patients à l'hôpital

Dès qu'une personne est hospitalisée, elle est obligatoirement testée contre la Covid-19. Or, avec la forte propagation du virus - même si celle-ci baisse - il a de fortes chances qu'un patient qui est hospitalisé pour toute autre chose soit déjà porteur du coronavirus sans avoir développé de formes graves.

Dans son point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France indique que, parmi les 11.699 nouvelles hospitalisations liées au Covid-19 entre le 7 et le 13 février, 3.681 patients ont été pris en charge pour un autre motif. La part de nouveaux patients Covid "accessoires" était donc de 46%. Sur l'ensemble des services (soins critiques, réanimation...), ils représentaient 31% des patients.

Mais, cette part de patients Covid "accessoires" n'est pas prise en compte pour les décès. C'est ce que déplore Frédéric Adnet. "Dans les chiffres de mortalité, on confond les deux", a-t-il admis sur RTL. Ainsi, on ne peut pas savoir la proportion de patients morts d'une autre cause que le Covid-19 parmi les 1.703 décès lors de la sixième semaine de l'année 2022.