Var : des restaurateurs posent avec un requin mort, plainte de Sea Shepherd

L'équipe d'un restaurant du Var s'est attirée les foudres des défenseurs de la cause animale. Tout est parti d'un cliché posté sur le compte Instagram de cet établissement situé sur l'île du Levant, au large de Hyères. Trois hommes ont posé tout sourire avec un requin mort, dans les cuisines du restaurant, avec la légende "requin bleu". Le cliché a massivement été relayé sur les réseaux sociaux et a été partagé par l'ONG Sea Shepherd, vendredi sur Twitter (renommé X). Car ce squale appartient à une espèce protégée et menacée d'extinction : le requin taupe-bleu, appelé également requin mako.

"Cette espèce est classée "en danger critique d’extinction" en Méditerranée", a précisé Sea Shepherd, dans un long texte condamnant cette photo. "La pêche ciblée, le débarquement et la vente sont strictement interdits", a insisté l'ONG, qui estime que ces restaurateurs "ne sont pas censés ignorer la réglementation en vigueur." Sea Shepherd a conclu son message en annonçant porter plainte "pour vente illégale d’espèce protégée."



Le responsable du restaurant plaide la "pêche accidentelle"

Face au tollé, le restaurant a supprimé le cliché publié sur Instagram. L'établissement s'est justifié sur le réseau social, tout en reconnaissant avoir eu l'intention de vendre le requin sur sa carte. "Nous sommes dans l'attente d'analyses (...), le poisson ne sera pas vendu jusque là", a assuré le restaurant. "Si une erreur a été commise, il sera détruit et dans le cas contraire, il sera détruit car la date ne nous permettra pas de le vendre. C'est une pêche accidentelle et le poisson a été découvert mort dans les filets", a écrit la direction. Des explications qui n'ont visiblement pas convaincu les internautes, qui ont commenté en masse pour condamner la photo publiée initialement par le restaurant.