publié le 28/04/2016 à 15:55

Marisol Touraine, ministre de la Santé, a affirmé mercredi 26 avril sur la chaîne Public-Sénat que "dans les autres pays, il n'y a pas de vaccins obligatoires, ce ne sont que des vaccins recommandés". Un rapide coup d’œil aux législations en cours dans les autres pays tendent à prouver que c'est faux. En effet, rien qu'en Europe, on retrouve 14 pays qui imposent des vaccins dans des proportions différentes.



D'après une enquête d'Eurosurveillance publiée en 2012, on compte jusqu'à 8 vaccins obligatoires en Lettonie ou en Ireland. D'autres pays comme l'Italie ou en Grèce en imposent 2 à 3. Contrairement aux affirmations de Marisol Tourraine, seule une moitié de l'Europe se contente de recommandations. En France la vaccinations est obligatoire pour la diphtérie, le tétanos et la polio, le fameux DTP.