publié le 26/04/2016 à 14:34

Jean-François Copé réagissait lundi 25 avril sur BFMTV à propos du bilan du quinquennat de François Hollande et notamment la situation économique de la France. Aucun indicateur dans le vert donc. Et bien c'est faux. Et on va vous donner ce matin quelques chiffres pour vous prouver que tout n'est pas dans le rouge. D'abord la croissance, elle repart à la hausse ces derniers trimestres. 1,1 % en 2015 et l'Insee prévoit même 1,6% cette année. Ensuite les entreprises françaises marchent mieux et leurs marges sont en hausse, notamment dans le secteur de l'industrie. Plus d'un pour cent de marge en plus ces 3 dernières années.



Enfin dernier exemple pour prouver que rien n'est perdu, une belle augmentation du pouvoir d'achat, qui a a triplé depuis le début du mandat de François Hollande, en passant de - 0.9% à 1,8 % selon les chiffres de l'INSEE. En revanche un point sur lequel le candidat à la primaire des Républicains à raison, c'est la courbe du chômage qui n'a toujours pas été inversée par le gouvernement.